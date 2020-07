Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Getränkemarkt

Brüggen (ots)

Am Montag, 27.07.2020, gegen 00.00 Uhr, drangen unbekannte Täter, in einen Getränkemarkt auf der Borner Straße, ein. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und drückten diese dann auf. Aus dem Ladenlokal entwendeten die zwei männlichen Täter Spirituosen und Zigaretten. Die genaue Menge steht noch nicht fest. Die Einbrecher flüchteten dann in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise geben? Bitte an Polizei Viersen unter 02162 377 0.

