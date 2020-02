Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen - Anzeige gegen Fahrer

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 09.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf dem Radweg der Wasserstraße einen E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Fahrer, ein 18-jähriger Waldnieler (deutsch), gab an, dass er nicht gewusst habe, dass ein E-Scooter ein solches Versicherungskennzeichen benötigt. Die Einsatzkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. E-Scooter, oder auch Elektrokleinstfahrzeuge unterliegen den Bestimmungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV. Nach dieser muss ein E-Scooter unter anderem versichert sein und über ein entsprechendes Versicherungskennzeichen verfügen. Natürlich muss so ein Gefährt auch eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Führen darf man ein Elektrokleinstfahrzeug erst ab einem Alter von 14 Jahren. Eine Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung ist nicht erforderlich. Fahren darf man dann zum Beispiel auf Radwegen oder auf der Fahrbahn. Gehwege sind zum Schutze der Fußgänger für Elektrokleinstfahrzeuge tabu. Weitere Infos und einen Info-Flyer gibt es auf der Internetseite der Polizei unter https://polizei.nrw/e-scooter /wg (119)

