POL-VIE: Neuss/Nettetal-Hinsbeck: Allgemeine Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Am 3. Januar haben wir in unserer Meldung (5) über einen sogenannten Home-Carjacking-Fall berichtet. Die Täter erbeuteten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hinsbeck auf der Verbindungsstraße unter anderem einen schwarzen BMW 116 i.

Die Neusser Polizei berichtet heute in diesem Zusammenhang über eine Festnahme: Am Mittwoch (22.01.), gegen 20:30 Uhr, kam es im Rahmen einer Kontrolle zur Überprüfung eines schwarzen 1er BMW. Beamte des Verkehrsdienstes, die zu diesem Augenblick zivil unterwegs waren, folgten dem 34-jährigen Fahrer des BMW zunächst unerkannt, als er entlang der Düsseldorfer Straße fuhr, wo er auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants hielt. Die Polizisten gaben sich zu erkennen, woraufhin der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, das Rotlicht einer Ampel missachtete und schließlich gestoppt werden konnte. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten einen verbotenen Schlagring, Utensilien für den Drogenkonsum und Werkzeuge für einen Diebstahl sowie zwei zusätzliche Kennzeichen. Der Verdächtige gab an, ihm gehöre der Schlagring. Auch gab er zu, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Die Werkzeuge seien allerdings von einem Bekannten, bei dem er den Wagen ausgeliehen habe. Ebenfalls gab er an, keinen Führerschein zu besitzen und das Kennzeichen des Wagens kurz bevor die Polizei ihn anhielt, gewechselt zu haben. Die Beamten fanden kurze Zeit später heraus, dass der Wagen zu Jahresbeginn bei einem Einbruchsdiebstahl in Viersen gestohlen wurde (Pressemitteilung der Polizei Viersen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4482978). Die beiden Kfz-Kennzeichen wurden zwischen Samstag (18.01.) und Sonntag (19.01.), einer 66-jährigen Autobesitzerin aus Dorsten, von ihrem Pkw abgeschraubt und entwendet. Gegen den Verdächtigen gibt es nun mehrere Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie des möglichen Auto- und Kennzeichendiebstahls. Zudem muss sich der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getretene Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er wurde am Donnerstag (23.01.) einem Richter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ob der Festgenommene möglicherweise noch für andere Straftaten verantwortlich ist, ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014

