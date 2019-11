Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienreihenhaus

Grefrath (ots)

Am 11.11.2019, gegen 17:55 Uhr, hörte eine aufmerksame Nachbarin auf der Freventstraße einen lauten Knall. Bei einem Blick durchs Fenster in den Nachbargarten sah sie zwei Personen, die sich in der Terrassenecke hinter einer Mauer versteckten und anschließend durch den Garten flüchteten. Eine Beschreibung der beiden Personen konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Daniela Maas

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: Daniela.Maas@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell