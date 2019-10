Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kindergarten

Víersen (ots)

In der Zeit von Freitag, 11.10. , 22.00 Uhr auf Samstag, 12.10. , 15.00 Uhr , brachen Unbekannte zum wiederholten Mal in den Kindergarten an der Josef-Kaiser-Allee in Viersen ein. Nach Einwerfen einer Fensterscheibe konnten die Täter den Fenstergriff öffnen und ins Objekt gelangen, wo sie alles durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

