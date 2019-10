Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am heutigen Samstag, d. 12.10. gegen 12.00 Uhr kam es auf der Overhetfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkrüchten befährt die K 35 aus Elmpt kommend in Richtung Overhetfeld. Er übersieht dabei, dass eine 49-jährige aus Niederkrüchten mit ihrem PKW nach links in eine Gärtnerei abbiegen will und fährt auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzt sich die Fahrerin so schwer, dass sie stationär in einem Krankenhaus verbleiben muss.

