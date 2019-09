Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer übersieht Radfahrer: leicht verletzt

Willich-Schiefbahn: (ots)

Am Montagabend meldete sich ein 49-jähriger deutscher Autofahrer aus Kempen, der einen Verkehrsunfall meldete. Nach Angaben des Kempeners war er gegen 19:15 Uhr von der Straße Am Niederheiderhof nach rechts auf die Wilhelm-Hörmes-Straße abgebogen. Dabei übersah er einen 15-jährigen Radfahrer aus Willich, der auf dem Radweg ohne Helm unterwegs war. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Der Jugendliche setzte nach Personalienaustausch seine Fahrt fort. Der Autofahrer rief bei der hinterlassenen Rufnummer an und sprach mit dem Vater. Dann informierte er die Polizei. Die Ermittlungen dauern an./ah (1034) 030024-19/8

