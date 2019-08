Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Metalldiebe flüchten bei Firmeneinbruch

Viersen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen zwei unbekannte Männer in einen Lagerraum einer Firma auf der Ringstraße ein. Ein Zeuge, der sich in der Firma aufhielt, hörte gegen 03.15 Uhr verdächtige Geräusche und schaute nach. Die beiden Einbrecher waren im Begriff, Metallteile aus dem Keller zu stehlen. Als sie entdeckt waren, ließen sie ihre Beute zurück und flohen zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise auf verdächtige Personen erbittet die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (977)

