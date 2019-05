Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Schuleinbruch

Viersen: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einer Schule auf dem Pestalozziweg erbeutet haben. Sie waren im Laufe der Nacht zu Mittwoch nach Einschlagen eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude eingestiegen. Im Inneren brachen sie mehrere Zwischentüren auf und durchsuchten Schränke. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (629)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell