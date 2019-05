Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Zwei Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugin

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte auf einem Parkplatz der Willicher Straße in St. Tönis zwischen 16.30 und 05.30 Uhr zwei Autos. An beiden Fahrzeugen wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Noch steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die zentrale Erreichbarkeit 02162/377-0. /wg (627)

