Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Straßenraub

Nettetal-Lobberich: (ots)

Opfer eines Straßenraubs wurde am Dienstag um 06:10 Uhr eine 21-jährige Lobbericherin. Die Frau wartete am Doerkesplatz auf den Bus und hielt dabei ihr Smartphone in beiden Händen. Plötzlich näherte sich ein Mann und entriss der Frau das Mobiltelefon, das sie vergeblich versuchte festzuhalten. Der Mann flüchtete nach der Tat zu Fuß in Richtung Rathaus. Er wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise erbittet das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (624)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell