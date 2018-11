POL-MS: Dunkelheit und Schneeregen - Polizei kontrolliert Beleuchtung an Leezen

1 weiterer Medieninhalt

Münster (ots) - Polizisten kontrollierten gestern (20.11., 17 bis 19 Uhr) mit Einsetzen der Dämmerung und dem ersten Schneeregen diesen Winters im Schwerpunkt die Beleuchtung an Fahrrädern.

Gleichzeitig verteilten die Polizisten der Verkehrsunfallprävention die restlichen 200 Sicher-durch-Münster-Westen an der Salzstraße. Die Nachfrage war so groß, dass innerhalb einer Dreiviertelstunde alle Westen verschenkt waren. Auch Polizeipräsident Hans-Joachim Kuhlisch wohnte dieser Aktion bei. "Nur wer leuchtet, wird auch im Dunkeln gesehen", unterstrich er die Wichtigkeit von richtiger Kleidung und Beleuchtung am Fahrrad.

Die Beamten stoppten in der konzentrierten Aktion für mehr Sicherheit für Radfahrer insgesamt 72 Radler, die keine oder nicht ausreichende Beleuchtung an ihren Leezen hatten.

75 Fahrradfahrer fuhren auf der falschen Seite, entgegen der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen oder in der Fußgängerzone. Drei Münsteraner erwarten eine Anzeige, da einer bei Rotlicht die Straße querte, ein Radler für das fehlende Licht nicht zahlen wollte und einer Drogen in seinem Rucksack hatte.

Bei einigen Fahrradfahrern stellten die Polizisten fest, dass diese das Licht so eingestellt hatten, dass sie hiermit andere Verkehrsteilnehmer blenden und so gefährliche Situationen entstehen.

Dazu empfiehlt die Polizei: Stellen Sie Ihr Vorderlicht so ein, dass die Oberkante des Lichtkegels immer weiter abfällt und so niemandem direkt in die Augen leuchtet. Der Lichtkegel sollte maximal 10 Meter vor Ihnen auf die Fahrbahn fallen.

Weitere Fragen beantworten unsere Verkehrsexperten unter der Rufnummer 0251 2751450.

