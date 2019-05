Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Aktion Zweirad am 16. Mai in Oedt

Grefrath: (ots)

Am 16.05.2019 findet zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr die bekannte und stets gut frequentierte Veranstaltung "Aktion Zweirad" in Kooperation zwischen Polizei, Kreisverkehrswacht e.V. und Gemeinde statt. An der Gemeinschaftsgrundschule Oedt, Am Schwarzen Graben werden die mitgebrachten Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und erhalten nach bestandenem Test eine Sicherheitsplakette mit dem aktuellen Jahrgang und der Farbe des laufenden Jahres (ähnlich TÜV, 2019 in orange). Kleinere Mängel werden von einem örtlichen Fahrradhändler sofort behoben. Meist ist etwas an der Lichtanlage defekt, die Bremse muss nachgestellt werden, es fehlen Reflektoren oder das Kinderfahrrad ist nicht "mitgewachsen" und muss nachjustiert werden. Mängel, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen, sind zwar seltener anzutreffen, kommen aber auch vor: Da sind Bremsen völlig ohne Funktion, das Fahrrad hat gar keine funktionierende Beleuchtung, das Schutzblech ist lose und es besteht Blockiergefahr. Gut, wenn diese Defekte beim Check auffallen und (meist sofort vor Ort) repariert werden können, bevor etwas passiert!

Nutzen Sie die Chance für Ihre Sicherheit. Kommen Sie möglichst zeitig, denn es herrscht meist großer Andrang./ah (539)

