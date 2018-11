POL-LWL: Verkehrsbehinderungen im Zuge einer Demonstration in Wittenburg

Wittenburg (ots) - Im Zuge einer angemeldeten Demonstration in Wittenburg ist am heutigen Montagabend zwischen 19 und 22 Uhr mit zeitweiligen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Betroffen sind insbesondere die Ortsdurchgangsstraßen Lehsener Chaussee, die Straße "Steintor" sowie die Bahnhofstraße. Die Polizei wird vor Ort lagebedingt verkehrsregulierend eingreifen. Laut Anmelder (Mvgida) werden bei dem Aufzug, der bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Ludwigslust- Parchim angemeldet worden war und auf dem Parkplatz des örtlichen Penny- Marktes beginnen soll, etwa 80 Teilnehmer erwartet.

