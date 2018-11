POL-LWL: Kiosk- Einbrecher gefasst

Parchim (ots) - Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Parchim drei mutmaßliche Kiosk- Einbrecher gefasst. Die drei aus der Region stammenden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren stehen im Verdacht, eine Scheibe des Kiosk im Paarscher Weg eingeschlagen und aus dem Räumlichkeiten des Geschäfts mehrere Flaschen Alkohol sowie Zigaretten gestohlen zu haben. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung der drei Verdächtigen auf, die mit Fahrrädern flüchteten. Zwei der mutmaßlichen Einbrecher konnten von der Polizei nach kurzer Flucht gefasst werden. Der dritte Verdächtige wurde nach weiteren Ermittlungen zu Hause angetroffen. Die Verdächtigen sind der Polizei zum Teil wegen anderer Delikte bekannt. Das Diebesgut, welches die Täter in einen Rucksack verstauten, konnte sichergestellt werden. Gegen die Männer wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

