POL-VIE: Tönisvorst - St.Tönis: Unbekannte stehlen BMW X5

Tönisvorst - St.Tönis (ots) - In der Nacht zu Dienstag, zwischen 19.00 und 08.50 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Heinrich-Böll-Straße in St. Tönis einen grauen BMW X5 mit KK-Kennzeichen. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht vor dem Haus. Hinweise auf Tatverdächtige und auf den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kriminalpolizei in Kempen unter der 02162/377-0. /wg (1620)

