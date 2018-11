POL-VIE: Kempen: Polizei informierte über Taschendiebstahl - erfolgreicher Infostand in Kempen

Infostand der Polizei auf dem Kempener Buttermarkt (Foto: Polizei Viersen) Bild-Infos Download

Kempen (ots) - Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Augen auf und Tasche zu!" gingen am vergangenen Freitag unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention in die Kempener Innenstadt. Mit einem eigenen Infostand informierten sie Passanten vor allem darüber, wie man sich gegen Taschendiebstahl schützen kann, standen aber auch in allen anderen Themen Rede und Antwort. Die Organisation 'Weißer Ring', die sich um Menschen kümmert, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind, war ebenfalls vertreten. Die Broschüren und die persönliche Beratung nahmen die vielen Besucher des Kempener Marktes gerne und dankend an. Gerade auf den anstehenden Weihnachtsmärkten gilt es, die Augen offen und die Taschen zu zu haben. Die wichtigsten Tipps gegen Langfinger sind relativ simpel: 1. Behalten Sie immer die Kontrolle über Ihre Handtasche, Rucksack etc. und verschließen Sie diese nach jedem Gebrauch! 2. Tragen Sie Portemonnaies, Smartphones und andere Wertgegenstände eng und sicher am Körper! 3. Verzichten Sie bewusst auf das Mitführen nicht benötigter Wertgegenstände, wie zum Beispiel Bank-oder Kreditkarten. Tragen Sie in Taschen nicht Ihr 'ganzes Leben' mit sich. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite der Polizei Viersen unter https://viersen.polizei.nrw Dort finden Sie auch den Kontakt zur Kriminalprävention. /wg (1571)

