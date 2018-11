POL-VIE: Viersen: Unbekannte brechen in Schule ein

Viersen (ots) - Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule auf der Krefelder Straße in Viersen ein. Die Täter überwanden einen Zaun und hebelten ein Fenster auf. In der Schule öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und verursachten dabei hohen Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo unter 02162/377-0. /wg (1570)

