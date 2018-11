POL-VIE: Brüggen-Bracht: Unbekannte beschädigen Hochsitze im Grenzwald

Brüggen-Bracht (ots) - Am gestrigen Sonntag wurden Polizeikräfte in den Grenzwald am 'Weißen Stein' gerufen. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Freitag, ca. 23.30 Uhr und Samstag, ca. 15.30 Uhr, mehrere Hochsitze zum Teil stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Kripo fragt: Wer hat möglicherweise im Grenzwald zwischen Bracht und dem 'Weißen Stein' verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte über die Nummer 02162/377-0. /wg (1569)

