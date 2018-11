POL-VIE: Willich-Anrath: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Willich-Anrath (ots) - Am Sonntag, zwischen 15.15 und 21.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Huiskensstraße in Anrath ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Erdgeschoss mehrere Schränke. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei in Dülken unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1567)

