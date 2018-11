POL-VIE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Willich-Anrath (ots) - Am heutigen Sonntag, d. 11.11.2018 gegen 10.45 Uhr forderte ein Unfall auf der Venloer Straße in Anrath drei Verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 21.jähriger aus Meerbusch die Venloer Straße in Richtung Neersen. Aus ungeklärter Ursache übersieht er den PKW einer 47-jährigen aus Viersen, die nach links in die Straße "Hoffbruch" einbiegen will und verkehrsbedingt warten muss. Beim nach Zeugenaussagen "ungebremsten" Aufprall verletzten sich der Unfallverursacher sowie die 47-jährige aus Viersen und deren Beifahrerin, eine 18-jährige Mönchengladbacherin, schwer und werden verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. /kj (1565) -042970-18/8

