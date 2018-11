POL-VIE: 181110 - Tönisvorst: Einbruch in Reihenhaus

LR Viersen (ots) - In der Zeit von 10.11.2018, 19:30 Uhr bis 11.11.2018, 03:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Garnstraße in Tönisvorst ein. Hierzu wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Ob neben einer geringeren Summe Bargeld noch etwas anderes entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / kh (1564)

