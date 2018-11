POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Kempen (ots) - In der Zeit von 4. November 2018, 14:45 Uhr bis 10. November 2018, 15:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine leerstehende Doppelhaushälfte auf dem Falkenweg in Kempen ein. Hierzu wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, nachdem das Aufhebeln der Tür scheiterte. Ob etwas entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / fd (1561)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Franz Dohmen

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell