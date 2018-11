POL-VIE: Einbruch in Büro

Viersen (ots) - In der Zeit von Freitag, 9. November 2018, 17:00 Uhr bis Samstag, 10. November 2018, 08:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Büro auf der Dülkener Straße in Viersen ein. Hierzu wurde die Eingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld und ein Laptop. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0. / fd 1559

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle

Franz Dohmen

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell