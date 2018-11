POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Kempen-Tönisberg (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 10.11.2018, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Anschrift Achterberg auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Vermutlich wurden die Täter durch den heimkehrenden Hauseigentümer gestört, denn eine zum Abtransport gepackte und bereitgestellte Sporttasche sowie ein Reisekoffer mit Kleidung, Schuhen, Parfüm und Spielzeug wurden zurückgelassen. Zurzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /Ma (1563)

