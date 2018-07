POL-VIE: Kempen: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer - schwer verletzt

Kempen (ots) - Am heutigen Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Unterweidener Straße/ Krefelder Weg in Kempen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 60 Jahre alte Mann aus St. Tönis war mit seinem Pedelec auf der Unterweidener Straße aus Richtung St. Töniser Straße unterwegs. Dabei benutze er den für beide Richtungen zugelassenen Radweg. An der Kreuzung Krefelder Weg fuhr er geradeaus in Richtung Königshütte. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Tönisberg, die von der Unterweidener Straße nach links in Richtung Kempen abbog, übersah dabei den St. Töniser. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Dabei wurde er schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (916)

