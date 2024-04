POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Unna (ots) - Am Freitag, 05.04.2024, gegen 11:05 Uhr befuhr eine 68jährige Unnaerin mit ihrem E-Bike den Radweg der Morgenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 66 fuhr die E-Bike-Fahrerin versehentlich vom Radweg auf die Fahrbahn. Als sie versuchte über den Bordstein zurück auf den Radweg zu fahren, stürzte die 68jährige. Die E-Bike-Fahrerin, ...

