POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Täter hebelten Haustür auf

Holzwickede (ots) - Am Mittwochabend (21.12.2022) drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Weststraße ein. Die Einbrecher hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 ...

