Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte entwenden mehrere Tannenbäume

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (20.12.2022), 19 Uhr, und Mittwoch (21.12.2022), 8.50 Uhr, mehrere Tannenbäume von einem Verkaufsstand auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Am Dohrbaum in Schwerte gestohlen. Außerdem entwendeten sie eine Astschere.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell