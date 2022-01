Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Friedrichstraße wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld. Der Einbruch passierte im Laufe des Mittwochs, angezeigt wurde die Tat am Donnerstag.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Industriestraße wurde in der Nacht auf Freitag bei einem Supermarkt eingebrochen. Aus einer dortigen Bäckerei-Filiale wurden eine hochwertige Industriekaffemaschie, ein Mahlwerk und ein Backofen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die unbekannten Täter gegen 0.30 Uhr zuerst eine Glasscheibe ein, um ins Gebäude zu kommen. Anschließend zerstörten sie eine weitere Glasscheibe, um in den Bäckerei-Bereich zu kommen. Vermutlich nutzten sie zum Einwerfen der Scheiben einen Gullydeckel. Der konnte am Tatort sichergestellt werden. Die Täter gingen nach dem Einwerfen der Scheiben vermutlich noch einmal weg, um dann rund eine Stunde später (gegen 1.30 Uhr) zurückzukommen und das Diebesgut mitzunehmen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

