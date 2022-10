Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pedelec Fahrerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Unna (ots)

Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 14:35 Uhr befuhr eine 62 jährige Pedelec Fahrerin aus Unna die Hansastraße aus Richtung B 1 kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr am Kreishaus. Eine 58 jährige Pkw-Fahrerin befuhr Untere Husemannstraße aus Richtung Kurpark kommend in Fahrtrichtung Friedrich- Ebert- Straße. In Höhe der Kreuzung Hansastraße / Untere Husemannstraße übersah die Pkw- Fahrerin die Pedelec Fahrerin und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte die Pedelec Fahrerin und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden und der Pkw verblieb unbeschädigt.

