POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Selm (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Selm am Montagmorgen (25.04.2022) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der Selmer bog gegen 5.55 Uhr mit seinem Auto von der Waltroper Straße in die Alstedder Straße in Richtung Lünen ab. Wenige Meter nach dem Abbiegevorgang kam er mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach ...

mehr