Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruchserie aufgeklärt: Strafverfahren gegen zwei Tatverdächtige (13 und 14 Jahre) eingeleitet

Selm (ots)

Intensive Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Unna haben zur Aufklärung einer Einbruchserie in Selm geführt.

Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger sind dringend tatverdächtig, für mindestens sechs Einbrüche in den vergangenen Wochen in der nördlichen Kreisstadt verantwortlich gewesen zu sein - unter anderem in eine Tankstellenwerkstatt an der Lünener Straße und in eine Bäckerei an der Hauptstraße (wir berichteten polizeilich). Im Rahmen von Dursuchungsmaßnahmen stellten Zivilfahnder verschiedenes Diebesgut sicher. Die beiden Beschuldigten wurden zwischenzeitlich festgenommen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell