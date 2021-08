Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior - Mann ist auf Medikamente angewiesen

Werne (ots)

Seit heute Morgen (17.08.2021) gegen 9 Uhr wird ein 61-jähriger Mann aus Werne vermisst. Er ist desorientiert und benötig Medikamente. Bisherige Fahndungsmaßnahmen, bei den auch ein Hubschrauber eingesetzt war, führten nicht zur Auffindung des Mannes.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild und der Beschreibung des Mannes: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/unna-vermisste-person

Wer hat die vermisste Person gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389/921 3400 oder über den Notruf 110 an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell