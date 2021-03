Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Quadfahrer bei Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Overberge schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Samstag ( 20.03.2021 ) kam es gegen 12.00 Uhr auf der Hammer Straße in Höhe der Einmündung Hansastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27 jähriger Quadfahrer aus Lünen schwer verletzt wurde. Er hatte einen vor ihm fahrenden 7,5-Tonner-LKW überholen wollen, der hinter einem langsam fahrenden Traktor mit Anhänger fuhr. In dem Moment, als der Quadfahrer zum Überholen ansetzte, überholte aus bislang ungeklärten Gründen auch der LKW-Fahrer das Trecker-Gespann. Um eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden, bremste der Quadfahrer scharf, wich nach links aus und geriet in den Straßengraben. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 37 jährige aus Bönen stammende LKW-Fahrer war zunächst weiter gefahren, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Der LKW blieb unbeschädigt. Das Quad wurde abgeschleppt. Der daran entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 EUR geschleppt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 13.00 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell