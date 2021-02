Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Polizei und Bankangestellte verhindern Trickbetrug an älterem Ehepaar - Lob des Kriminaldirektors

Bönen (ots)

Polizei und eine aufmerksame Bankangestellte haben am Donnerstag (25.02.2021) verhindert, dass ein älteres Ehepaar aus Bönen Opfer eines Trickbetrugs wird.

Die Geschädigten erhielten seit 11.30 Uhr mehrere Anrufe von einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter ausgab und vortäuschte, nach einem Einbruch in der Nachbarschaft einen Tatverdächtigen festgenommen zu haben, bei dem ein Zettel gefunden wurde, auf dem die Namen und die Adresse der Geschädigten standen. Zudem sei es bei ihrer Bank zu kriminellen Handlungen gekommen. Demnach würde sich ein Mitarbeiter des Geldinstituts an Kundengeldern bereichern, gaukelte der Täter am Telefon vor.

Aus diesem Grund forderte die männliche Person die Geschädigten auf, einen fünfstelligen Betrag zu besorgen und der Polizei an einem Treffpunkt zu übergeben, der später noch vereinbart wird. Das Ehepaar glaubte dem falschen Polizeibeamten und suchte seine Bank auf. Weil die Mitarbeiterin des Geldinstituts allerdings misstrauisch wurde und einen laufenden Betrugsversuch vermutete, informierte sie die echte Polizei. Einsatzkräfte begleiteten die Senioren nach Hause, wo die Polizei im Rahmen sofort eingeleiteter Maßnahmen auf eine fingierte Geldübergabe vorbereitet war.

Es kam zu keiner Vermögungsverfügung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

"Unser großer Dank gilt der hellwachen Bankbeschäftigten, die in diesem Fall den kriminellen Schachzug durchschaut und durch ihr schnelles, vorbildliches Handeln maßgeblichen Anteil daran hat, dass ein älteres Ehepaar nicht um eine hohe Summe betrogen wurde", betont Kriminaldirektor Christoph Strickmann, Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizeibehörde Unna.

