Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht - junger Radfahrer fuhr davon

Schwerte (ots)

Am Freitagabend (16.10.2020) fuhr eine 60-jährige Schwerterin gegen 19.30 Uhr auf dem Westhellweg aus Richtung Wannebachstraße kommend. In Höhe Rosenweg wollte sie geradeaus weiterfahren, als plötzlich von links ein Radfahrer ohne Licht aus dem Rosenweg kam und mit ihrem PKW kollidierte. Der Radfahrer stand direkt wieder auf und gab an, dass alles in Ordnung sei. Sein Fahrrad wurde bei dem Sturz allerdings stark beschädigt.

Der geschätzt 13 bis 14 Jahre alte Junge fuhr anschließend auf dem Rosenweg in Richtung Stadtmitte davon. Er war mit zwei etwa gleichaltrigen Radfahrern unterwegs.

An dem PKW der Schwerterin entstand ein geringer Sachschaden.

Wer kann weitere Angaben zu dem beteiligten Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

