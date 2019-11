Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fußgängerin beim Überqueren der B 1 angefahren

Unna (ots)

Am Montag (04.11.2019) wollte eine 81-jährige Fußgängerin aus Unna gegen 17.15 Uhr die B 1 in Höhe der Tankstation Hemmerde überqueren. Ein 38-jähriger PKW Fahrer aus Soest, der in Richtung Werl fuhr, bemerkte die Fußgängerin zu spät und traf die Fußgängerin mit dem linken Außenspiegel. Die Frau stürzte, verletzte sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

