Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall: Sattelzug hält nicht an - Sachschaden von 38.000 Euro

Unna (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Freitagmorgen, 18. Oktober 2019, in Unna gekommen. Gegen 0.45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Hamm mit einem Sattelzug die Morgenstraße. An der Kreuzung Morgenstraße/Max-Planck-Straße hielt er nicht an, nahm einem 30-Jährigen aus Düsseldorf die Vorfahrt und stieß mit dem Ford Transit zusammen. Dabei wurde der Düsseldorfer leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 38.000 Euro.

