Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Sachbeschädigung durch Graffiti - Mehrere Hauswände beschmiert

Kamen (ots)

Am Montag, den 10.06.2019 haben Unbekannte, vermutlich zwischen 01.00 und 04.30 Uhr mehrere Hauswände mit einem Schriftzug beschmiert. Die betroffenen Häuser liegen in der Grimmstraße, zwei in der Straße Im Dahl, in der Straße Im Grund, sowie in der Stormstraße, Bergkamener Straße, Lessingstraße und der Herderstraße. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell