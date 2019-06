Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Verletzten - Kradfahrerin und -fahrer gestürzt

Werne (ots)

Zwei verletzte Kradfahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Pfingstsonntag, den 09.06.2019. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Yamaha Fahrer aus Nordwalde mit seinem Krad auf der Straße Cappenberger Damm in Richtung Südkirchen. Als er auf die Kreuzung mit der Selmer Landstraße zufuhr, erkannte er nach eigenen Angaben zu spät, dass dort ein STOP Zeichen für ihn die Vorfahrt regelte. Er leitete eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über sein Krad. Dadurch stürzte er in den Kreuzungsbereich hinein. Die 42-jährige Kawasaki Fahrerin aus Lünen, die aus Selm in Richtung Werne unterwegs war, bemerkte den 48-jährigen. Aufgrund dessen Geschwindigkeit befürchtete sie einen Zusammenstoß mit ihm, leitete ebenfalls eine Notbremsung ein und kam zu Fall. Die beiden Gestürzten verletzten sich bei dem Unfall und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kräder waren so beschädigt, das sie abgeschleppt wurden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 16000EUR.

