Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Fahrzeug prallt gegen Baum - Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Fröndenberg (ots)

Ein 25-jähriger PKW-Fahrer ist am Montagmorgen (03.06.2019) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Fröndenberger kam gegen 10.30 Uhr mit seinem Opel auf der Ostbürener Straße aus Richtung Fröndenberg. In der Nähe des Schwarzen Weges kam er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 2500EUR.

