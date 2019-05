Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - zahlreiche Sachbeschädigungen durch Feuer - Mülltonnenbrände und brennender Sperrmüllhaufen

Kamen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (02.05.2019) wurden Polizei und Feuerwehr zwischen 22.40 Uhr und 1:20 Uhr zu zahlreichen Einsätzen wegen brennender Mülltonnen an folgenden Tatorten gerufen:

Schwesterngang: 2 brennende Mülltonnen Karl-Arnold-Straße: 1 brennende Mülltonne Lünener Straße: 2 brennende Mülltonne Weststraße: 1 brennende Mülltonne Julius-Voss-Straße/Kördelgasse: 1 brennende Mülltonnen Kirchstraße: 1 brennende Mülltonne

Ein weiterer Brand wurde an der Blumenstraße gemeldet. Dort brannte ein Sperrmüllhaufen. Durch das Feuer wurde eine Garagenwand verrußt.

In allen Fällen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wer hat in der Nacht zum 02.05.2019 Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

