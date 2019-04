Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: CarFreitag - Tuningszene nicht aktiv-

Kreis Unna (ots)

Im Bereich der Kreispolizeibehörde Unna gab es am CarFreitag keine bekannt gewordenen Treffen der Tuningszene. Trotzdem führte die Polizei an ausgewählten Stellen insbesondere in Selm und Fröndenberg Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Zusammenhang waren aufgrund des schönen Wetters zahlreiche Kradfahrer durch Geschwindigkeitsverstöße auffällig. In einem Fall wurde ein 31-jähriger Kradfahrer aus Lüdinghausen mit einer Geschwindigkeit von 125 km/h bei erlaubter Geschwindigkeit von 50 km/h gemessen, angehalten und überprüft. Ihn erwarten ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600,- Euro, 3 Monate Führerscheinentzug sowie einen 2 Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt.

