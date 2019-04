Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Brand an einer Lagerhalle - Brandstiftung vermutet

Holzwickede (ots)

Am 13.04.2019 (Sa.), gegen 21.20 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr von einem Brandgeschehen in der Schäferkampstraße in Holzwickede in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im rückwärtigen Bereich einer Lagerhalle brannte. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Jedoch konnte auch durch die Feuerwehr nicht verhindert werden, das eine Hallenseite vollständig abbrannte. Allerdings konnte verhindert werden, das angrenzende Gebäude durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Es wird Brandstiftung vermutet. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern zur Zeit noch an.

