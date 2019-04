Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 21jähriger Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt

Kamen (ots)

Am 13.04.2019 (Sa.), gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer aus Kamen die Derner Straße in Kamen in Fahrtrichtung Kamen. Gemäß Zeugenangaben überholte er in Höhe der dortigen Sesekebrücke mit überhöhter Geschwindigkeit ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang brach dann plötzlich das Heck des Fahrzeug auf der aufgrund des eingesetzten Schneefalls winterglatten Fahrbahn aus, sodaß der 21jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Von dem Baum prallte das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück, wo es quergestellt zur Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Durch Ersthelfer konnte der nicht mehr ansprechbare 21jährige zunächst aus seinem Fahrzeug geborgen werden. In der Folge musste der 21jährige einem Krankenhaus zugeführt werden. Es besteht Lebensgefahr. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Derner Straße in Höhe der Sesekebrücke für etwa 1 Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.400 Euro.

