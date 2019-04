Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 6jähriges Kind angefahren

Unna (ots)

Am 12.04.2019 (Fr.), gegen 16.10 Uhr, befuhr eine 30jährige Fahrzeugführerein aus Unna die Bismarckstraße in Unna in Fahrtrichtung Massen. Etwa in Höhe der Einmündung Neue Ostendstraße lief dann unvermittelt ein 6jähriger Junge aus Unna über die Bismarckstraße. Trotz sofortiger eingeleiteter Vollbremsung konnte die 30jährige Fahrzeugführerin eine Kollision mit dem 6jährigen Kind nicht verhindern. Der 6jährige Junge musste aufgrund einer erlittenen Beinverletzung in Begleitung eines anwesenden Elternteils einem Krankenhaus zugeführt werden. Am Fahrzeug der 30jährigen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell