Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind - Fahrrad blieb am Unfallort zurück

Schwerte (ots)

Am Sonntag (07.04.2019) kam es an der Straße Am Kindergarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6 jähriger Radfahrer verletzt wurde. Er war mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstoßen und gestürzt. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu. Der Unfallgegner und zwei ihn begleitende Radfahrern flüchteten von der Unfallstelle.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Unfallflüchtige nicht aufgefunden werden. Er hatte auf der Flut sein Fahrrad an der Straße Auf der Heuschede zurückgelassen. Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er soll eine normale Statur, kurze blonde Haare und einen dünnen Bartansatz auf der Oberlippe gehabt haben. Bekleidet war er mit einem blau-rot klarierten T-Shirt mit der Aufschrift "Nike" und einer weißen knielangen Hose. Die drei Radfahrer sollen sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben.

Das zurückgelassene und von der Polizei sichergestellte Fahrrad konnte bisher nicht zugeordnet werden. Es handelt sich um ein pinkfarbenes Damenfahrrad der Marke Panther mit tiefem Einstieg und einem auffälligen Ledersattel der Marke Brooks.

Wer kann Angaben zu dem Rad oder seinem Benutzer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

