Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Motorradfahrer stellt sich nach Unfallflucht

Bönen (ots)

Am Samstag, 06.04.2019, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine männliche Person mit einem Motorrad den Marmelinghöfener Weg. Beim Abbiegen in die Fritz-Husemannstraße kam das Zweirad ins Rutschen und prallte gegen den Renault Twingo eines 31-jährigen Böneners, der sich auf der Fritz- Husemannstraße befand. Als der PKW-Führer ausstieg, um nach dem Motorradfahrer zu sehen stieg dieser auf das Krad und fuhr in Richtung Schwarzer Weg davon. Da sich der Autofahrer das Kennzeichen gemerkt hatte schlossen sich polizeiliche Ermittlungen an. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der ehemalige Besitzer wurde befragt. Kurz darauf erschien ein 33-jähriger Bönener auf der Polizeiwache Kamen und gab an, der flüchtige Kradfahrer zu sein. Verletzt hatte er sich bei dem Sturz nicht, der Sachschaden liegt bei rund 1600 Euro.

