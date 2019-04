Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Diebstahl eines E-Bikes in Kamen-Heeren

Kamen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, sah eine Kamenerin zufällig aus dem Fenster. Dabei konnte sie beobachten, wie sich ein junger Mann an ihrem in Höhe des Hauses Heerener Straße 166 abgestellten E-Bike der Marke Raleigh zu schaffen machte. Kurz darauf sei die Person auf das Rad gestiegen und in Richtung Mittelstraße weggefahren. Der Aufforderung seitens der Besitzerin, stehenzubleiben, kam sie nicht nach. Das Fahrrad ist schwarz, ausgestattet unter anderem mit braunen Reifen, braunen Griffen und einem braunen Sattel. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 18-22 Jahre alt, kurze dunkle Haare,blaue Hose, dunkles Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kamen, 02307/921-3220, in Verbindung zu setzen.

